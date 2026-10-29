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    Фуад Нагиев: Азиатско-Тихоокеанский регион динамично развивается в сфере туризма

    Туризм
    • 29 октября, 2026
    • 11:00
    Фуад Нагиев: Азиатско-Тихоокеанский регион динамично развивается в сфере туризма

    Азиатско-Тихоокеанский регион - один из наиболее динамично и быстро развивающихся в сфере туризма.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на мероприятии PATA Hosted Buyers Summit Baku 2026.

    По его словам, укрепление сотрудничества со странами этого региона позволит расширить возможности для развития туризма, активизировать обмен опытом и обеспечить долгосрочные взаимные выгоды:

    "В этом отношении Азиатско-Тихоокеанская туристическая ассоциация (PATA) играет важную роль в установлении более тесных связей с регионом. Наше партнерство с PATA отражается в активном участии в ее основных мероприятиях".

    Нагиев отметил, что в последние годы азербайджанские делегации принимали участие в ежегодных саммитах РАТА, проходивших в Макао, Стамбуле и Корее:

    "На выставках PATA Travel Mart в Бангкоке и Кучинге мы представляли туристические возможности Азербайджана на едином национальном стенде совместно с представителями нашей местной туристической отрасли".

    Государственное агентство по туризму Азербайджана Фуад Нагиев Азиатско-Тихоокеанский регион
    Fuad Nağıyev: "Sakit Okean-Asiya turizmdə ən dinamik inkişaf edən regionlardandır"
    Fuad Naghiyev: Asia-Pacific among fastest-growing tourism regions
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