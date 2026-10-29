Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Масаллы легковушка врезалась в грузовик, есть погибший

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 11:13
    В Масаллы легковушка врезалась в грузовик, есть погибший

    В Масаллы произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает южное бюро Report, авария произошла накануне вечером в селе Мусакюча Масаллинского района.

    Автомобиль марки Subaru под управлением Сакита Исмаилова столкнулся с грузовиком ЗИЛ, за рулем которого находился Мазахир Акберов.

    В результате аварии водитель Subaru получил травмы различной степени тяжести, а находившийся в его автомобиле пассажир Талех Гасанов (1966 г.р.) скончался.

    По факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Летальный исход Масаллы
    Видео
    Masallıda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, bir nəfər ölüb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:37
    Ненефтегазовые бюджетные доходы Азербайджана за 9 мес. выросли почти на 10%
    Финансы
    12:36
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн
    Энергетика
    12:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Внешняя политика
    12:25
    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
    Финансы
    12:23
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
    Внешняя политика
    12:21
    Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года
    Другие
    12:21
    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику
    Финансы
    12:18
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
    Энергетика
    12:18
    Фото
    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу
    Инфраструктура
    Лента новостей