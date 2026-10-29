В Масаллы легковушка врезалась в грузовик, есть погибший
Происшествия
- 29 октября, 2026
- 11:13
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В Масаллы произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает южное бюро Report, авария произошла накануне вечером в селе Мусакюча Масаллинского района.
Автомобиль марки Subaru под управлением Сакита Исмаилова столкнулся с грузовиком ЗИЛ, за рулем которого находился Мазахир Акберов.
В результате аварии водитель Subaru получил травмы различной степени тяжести, а находившийся в его автомобиле пассажир Талех Гасанов (1966 г.р.) скончался.
По факту ведется расследование.
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