В Средиземном море произошло сильное землетрясение

У берегов греческого острова Крит в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 01:33 по местному (02:33 по бакинскому) времени, очаг залегал на глубине 9,19 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.