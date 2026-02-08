Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Средиземном море произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    • 08 февраля, 2026
    • 03:19
    В Средиземном море произошло сильное землетрясение

    У берегов греческого острова Крит в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 01:33 по местному (02:33 по бакинскому) времени, очаг залегал на глубине 9,19 км.

    Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

