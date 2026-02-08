В Средиземном море произошло сильное землетрясение
Происшествия
- 08 февраля, 2026
- 03:19
У берегов греческого острова Крит в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 01:33 по местному (02:33 по бакинскому) времени, очаг залегал на глубине 9,19 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
