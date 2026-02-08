"Палмейрас" подписал вингера английского клуба
Футбол
- 08 февраля, 2026
- 14:40
Бразильский "Палмейрас" включил в свой состав вингера английского "Вулверхэмптона" Джона Арьяса.
Как сообщает Report со ссылкой на портал ge.globo, контракт с 28-летним колумбийским футболистом рассчитан до конца 2029 года.
Сумма трансфера составляет 25 млн евро. "Палмейрас" выплатит эту сумму частями в течение четырех лет.
Отметим, что член сборной Колумбии летом прошлого года перешел из "Флуминенсе" в "Вулверхэмптон" за 17 млн евро. Он вышел на поле в 26 матчах в составе команды, занимающей последнее место в АПЛ, запомнившись двумя голами и одной результативной передачей.
Последние новости
15:59
Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Гёйгёль с Аленой АлиевойВнутренняя политика
15:49
В Судане при ударе беспилотника по автомобилю погибли 24 человекаДругие страны
15:31
СМИ: Правящий блок Такаити одерживает победу на выборахДругие страны
15:24
Флик может покинуть "Барселону" по окончании сезонаФутбол
15:12
Глава МИД Ирана: Мы не откажемся от права на обогащение уранаВ регионе
14:58
Израиль настаивает на разоружении ХАМАС и демилитаризации ГазыДругие страны
14:40
"Палмейрас" подписал вингера английского клубаФутбол
14:26
Фото
В Баку состоялось открытие галереи Asiman и презентация серии картин SusuzluqИскусство
14:11