Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    "Палмейрас" подписал вингера английского клуба

    Футбол
    • 08 февраля, 2026
    • 14:40
    Палмейрас подписал вингера английского клуба

    Бразильский "Палмейрас" включил в свой состав вингера английского "Вулверхэмптона" Джона Арьяса.

    Как сообщает Report со ссылкой на портал ge.globo, контракт с 28-летним колумбийским футболистом рассчитан до конца 2029 года.

    Сумма трансфера составляет 25 млн евро. "Палмейрас" выплатит эту сумму частями в течение четырех лет.

    Отметим, что член сборной Колумбии летом прошлого года перешел из "Флуминенсе" в "Вулверхэмптон" за 17 млн евро. Он вышел на поле в 26 матчах в составе команды, занимающей последнее место в АПЛ, запомнившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Вулверхэмптон Палмейрас трансфер
    "Palmeyras" İngiltərə klubunun vingerini heyətinə qatıb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:59

    Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Гёйгёль с Аленой Алиевой

    Внутренняя политика
    15:49

    В Судане при ударе беспилотника по автомобилю погибли 24 человека

    Другие страны
    15:31

    СМИ: Правящий блок Такаити одерживает победу на выборах

    Другие страны
    15:24

    Флик может покинуть "Барселону" по окончании сезона

    Футбол
    15:12

    Глава МИД Ирана: Мы не откажемся от права на обогащение урана

    В регионе
    14:58

    Израиль настаивает на разоружении ХАМАС и демилитаризации Газы

    Другие страны
    14:40

    "Палмейрас" подписал вингера английского клуба

    Футбол
    14:26
    Фото

    В Баку состоялось открытие галереи Asiman и презентация серии картин Susuzluq

    Искусство
    14:11

    Британия запретит морские услуги перевозчикам российского СПГ в конце 2026 года

    Другие страны
    Лента новостей