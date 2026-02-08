"Палмейрас" подписал вингера английского клуба

Бразильский "Палмейрас" включил в свой состав вингера английского "Вулверхэмптона" Джона Арьяса.

Как сообщает Report со ссылкой на портал ge.globo, контракт с 28-летним колумбийским футболистом рассчитан до конца 2029 года.

Сумма трансфера составляет 25 млн евро. "Палмейрас" выплатит эту сумму частями в течение четырех лет.

Отметим, что член сборной Колумбии летом прошлого года перешел из "Флуминенсе" в "Вулверхэмптон" за 17 млн евро. Он вышел на поле в 26 матчах в составе команды, занимающей последнее место в АПЛ, запомнившись двумя голами и одной результативной передачей.