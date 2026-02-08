В Губе во время застолья отравились 8 человек
Происшествия
- 08 февраля, 2026
- 19:47
В Губинском районе во время застолья отравились восемь человек из одной семьи.
Как передает северное бюро Report, инцидент произошел во время гостевого застолья в селе Худжбала. В Гусарскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевое отравление" были доставлены: Н. Шабутов (1953 г.р.), Х. Шабутова (1953 г.р.), А. Шабутова (1986 г.р.), А. Шабутова (2003 г.р.), Н. Шабутова (2003 г.р.), Д. Шабутов (2010 г.р.), Г. Шабутова (2025 г.р.) и Д. Мамедова (1978 г.р.).
Предполагается, что причиной отравления стал "cтоличный" салат. По факту ведется расследование.
Последние новости
20:22
У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществамиДругие страны
20:11
Андрей Сибига: Зеленский и Путин должны лично встретиться, чтобы согласовать сложные вопросыДругие страны
19:47
В Губе во время застолья отравились 8 человекПроисшествия
19:34
Эфиопия обвиняет Эритрею в военной агрессии и поддержке вооруженных группировокДругие страны
19:07
Представители НОК встретились с азербайджанской делегацией в МиланеИндивидуальные
18:58
Лекорню после долгой битвы вокруг бюджета сосредоточился на энергетике и оборонеДругие страны
18:47
Глава аппарата премьера Британии подал в отставку на фоне скандала вокруг дела ЭпштейнаДругие страны
18:24
Наводнения в Сирии унесли жизни трех человекДругие страны
18:12