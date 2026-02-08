Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Губе во время застолья отравились 8 человек

    Происшествия
    • 08 февраля, 2026
    • 19:47
    В Губе во время застолья отравились 8 человек

    В Губинском районе во время застолья отравились восемь человек из одной семьи.

    Как передает северное бюро Report, инцидент произошел во время гостевого застолья в селе Худжбала. В Гусарскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевое отравление" были доставлены: Н. Шабутов (1953 г.р.), Х. Шабутова (1953 г.р.), А. Шабутова (1986 г.р.), А. Шабутова (2003 г.р.), Н. Шабутова (2003 г.р.), Д. Шабутов (2010 г.р.), Г. Шабутова (2025 г.р.) и Д. Мамедова (1978 г.р.).

    Предполагается, что причиной отравления стал "cтоличный" салат. По факту ведется расследование.

    Губа Гусарский район пищевое отравление
    Qubada bir ailənin 8 üzvü qonaqlıqda qidadan zəhərlənib
