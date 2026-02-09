Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Пожар в Балакянском районе уничтожил хозяйство с 100 птицами

    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 10:00
    Пожар в Балакянском районе уничтожил хозяйство с 100 птицами

    В Балакянском районе Азербайджана в результате пожара погибло 100 домашних птиц.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, возгорание произошло в подсобном строении, расположенном во дворе частного жилого дома в селе Халатала.

    Огонь охватил площадь около 35 кв. м., полностью уничтожив горючие конструкции птичника. Все находившиеся внутри 100 домашних птиц погибли.

    По факту происшествия проводится расследование.

    пожар Балакянский район домашняя птица происшествие
    Balakəndə yanğında 100 ev quşu tələf olub
