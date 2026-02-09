Пожар в Балакянском районе уничтожил хозяйство с 100 птицами
- 09 февраля, 2026
- 10:00
В Балакянском районе Азербайджана в результате пожара погибло 100 домашних птиц.
Как сообщает северо-западное бюро Report, возгорание произошло в подсобном строении, расположенном во дворе частного жилого дома в селе Халатала.
Огонь охватил площадь около 35 кв. м., полностью уничтожив горючие конструкции птичника. Все находившиеся внутри 100 домашних птиц погибли.
По факту происшествия проводится расследование.
