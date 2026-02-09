Balakəndə yanğında 100 ev quşu tələf olub
Hadisə
- 09 fevral, 2026
- 09:46
Balakəndə baş verən yanğında 100 ev quşu tələf olub.
"Report"un Şimal-qərb bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Xalatala kəndində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birinin həyətindəki yardımçı tikilidə baş verib.
Yanğın zamanı 35 kv m sahədə yanar konstruksiyalar yanıb, 100 ev quşu tələf olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
