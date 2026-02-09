İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Balakəndə yanğında 100 ev quşu tələf olub

    Hadisə
    • 09 fevral, 2026
    • 09:46
    Balakəndə yanğında 100 ev quşu tələf olub

    Balakəndə baş verən yanğında 100 ev quşu tələf olub.

    "Report"un Şimal-qərb bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Xalatala kəndində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birinin həyətindəki yardımçı tikilidə baş verib.

    Yanğın zamanı 35 kv m sahədə yanar konstruksiyalar yanıb, 100 ev quşu tələf olub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    balakən yanğın ev quşu
    Пожар в Балакянском районе уничтожил хозяйство с 100 птицами

    Son xəbərlər

    10:01

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün növbəti yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    09:59

    AQTA Qubada ailənin 8 üzvünün zəhərlənmə iddiası ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Sağlamlıq
    09:56
    Foto

    Beynəlxalq tədbirdə Rəqəmsal Logistika Platforması barədə məlumat verilib

    İnfrastruktur
    09:55

    İsrail ABŞ-ni İranla bağlı planı barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    09:46

    Balakəndə yanğında 100 ev quşu tələf olub

    Hadisə
    09:44

    "Yelo Bank"da innovativ QR ilə ödəniş aktivdir!

    Maliyyə
    09:41

    Avstriyalı snoubordçu qış olimpiadaları tarixinin ən yaşlı qalibi olub

    Fərdi
    09:40

    Qərbi Azərbaycan İcması Fransa senatının təxribatçı qətnaməsini pisləyib

    Daxili siyasət
    09:40

    FHN: Ötən həftə 203 yanğın olub, 5 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti