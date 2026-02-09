Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 2,0105 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,4%, до 2,2069 маната.