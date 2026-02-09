Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 2,0105 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,4%, до 2,2069 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0105

    100 российских рублей

    2,2069

    1 австралийский доллар

    1,1943

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1159

    1 чешская крона

    0,0830

    1 китайский юань

    0,2452

    1 датская крона

    0,2692

    1 грузинский лари

    0,6319

    1 гонконгский доллар

    0,2176

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,3128

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1888

    1 швейцарский франк

    2,1920

    1 израильский шекель

    0,5477

    1 канадский доллар

    1,2447

    1 кувейтский динар

    5,5328

    100 казахстанских тенге

    0,3435

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5320

    1 молдавский лей

    0,1003

    1 норвежская крона

    0,1757

    100 узбекских сомов

    0,0138

    100 пакистанских рупий

    0,6076

    1 польский злотый

    0,4768

    1 румынский лей

    0,3947

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3376

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3338

    1 Турецкая лира

    0,0390

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0396

    100 Японских йен

    1,0849

    1 Новозеландский доллар

    1,0225

    Золото

    8520,7740

    Серебро

    138,9706

    Платина

    3570,5695

    Палладий

    2940,0650
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.02.2026)
    CBA currency exchange rates (09.02.2026)
