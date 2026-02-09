Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ

    Другие
    • 09 февраля, 2026
    • 20:03
    СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ

    Евросоюз намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран - Индонезии и Грузии - за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС.

    По его информации, речь идет о терминале Кулеви в Грузии и порте Каримун в Индонезии. Помимо этого, агентство утверждает, что ЕС намерен ввести санкции против банков из Таджикистана, Лаоса и Кыргызстана и отменить санкции против двух китайских банков.

    Еврокомиссия ранее сообщила, что в 20-м пакете она впервые попытается ввести полный запрет на любые операции, связанные с морскими перевозками российской нефти.

    Евросоюз новый пакет санкций танкер
    Ты - Король

    Последние новости

    20:34

    Скончался депутат Фазаил Агамалы

    Внутренняя политика
    20:30

    Продлен срок ареста в отношении главреда Hüriyyət TV и газеты Hüriyyət

    Происшествия
    20:25

    Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильное

    Происшествия
    20:11

    ЦАРЭС запускает переговоры по упрощению торговли и инвестиций с участием Азербайджана

    Инфраструктура
    20:03

    СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ

    Другие
    19:56

    Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    19:50

    Вице-президент США назвал мирный процесс на Южном Кавказе поистине историческим событием

    Внешняя политика
    19:46

    США объявили о продаже Армении наблюдательных дронов на $11 млн

    В регионе
    19:42

    Вэнс: TRIPP принесет региону Южного Кавказа огромную экономическую выгоду

    Внешняя политика
    Лента новостей