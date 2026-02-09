СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ

Евросоюз намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран - Индонезии и Грузии - за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС.

По его информации, речь идет о терминале Кулеви в Грузии и порте Каримун в Индонезии. Помимо этого, агентство утверждает, что ЕС намерен ввести санкции против банков из Таджикистана, Лаоса и Кыргызстана и отменить санкции против двух китайских банков.

Еврокомиссия ранее сообщила, что в 20-м пакете она впервые попытается ввести полный запрет на любые операции, связанные с морскими перевозками российской нефти.