Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза Мехтиева

Продлен срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Как сообщает Report, в Сабаильском районном суде на основании ходатайства следователей СГБ было рассмотрено представление о продлении срока ареста, избранного в отношении А. Керимли.

Решением суда мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении обвиняемого, продлена еще на 4 месяца.

Отметим, что А. Керимли был привлечен к следствию по уголовному делу, проводимому в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Ему предъявлено обвинение по статье 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти) Уголовного кодекса.