    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 19:56
    Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза Мехтиева

    Продлен срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

    Как сообщает Report, в Сабаильском районном суде на основании ходатайства следователей СГБ было рассмотрено представление о продлении срока ареста, избранного в отношении А. Керимли.

    Решением суда мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении обвиняемого, продлена еще на 4 месяца.

    Отметим, что А. Керимли был привлечен к следствию по уголовному делу, проводимому в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

    Ему предъявлено обвинение по статье 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

    Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə Əli Kərimli və daha iki nəfərin həbs qətimkan tədbirinin müddəti uzadılıb - YENİLƏNİB
