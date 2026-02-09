Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза Мехтиева
Происшествия
- 09 февраля, 2026
- 19:56
Продлен срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.
Как сообщает Report, в Сабаильском районном суде на основании ходатайства следователей СГБ было рассмотрено представление о продлении срока ареста, избранного в отношении А. Керимли.
Решением суда мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении обвиняемого, продлена еще на 4 месяца.
Отметим, что А. Керимли был привлечен к следствию по уголовному делу, проводимому в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.
Ему предъявлено обвинение по статье 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти) Уголовного кодекса.
Последние новости
20:34
Скончался депутат Фазаил АгамалыВнутренняя политика
20:30
Продлен срок ареста в отношении главреда Hüriyyət TV и газеты HüriyyətПроисшествия
20:25
Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильноеПроисшествия
20:11
ЦАРЭС запускает переговоры по упрощению торговли и инвестиций с участием АзербайджанаИнфраструктура
20:03
СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФДругие
19:56
Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза МехтиеваПроисшествия
19:50
Вице-президент США назвал мирный процесс на Южном Кавказе поистине историческим событиемВнешняя политика
19:46
США объявили о продаже Армении наблюдательных дронов на $11 млнВ регионе
19:42