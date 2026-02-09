İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.02.2026)

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,0105 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,2069 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0105

    100 Rusiya rublu

    2,2069

    1 Avstraliya dolları

    1,1943

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1159

    1 Çexiya kronu

    0,0830

    1 Çin yuanı

    0,2452

    1 Danimarka kronu

    0,2692

    1 Gürcü larisi

    0,6319

    1 Honq Konq dolları

    0,2176

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3128

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1888

    1 İsveçrə frankı

    2,1920

    1 İsrail şekeli

    0,5477

    1 Kanada dolları

    1,2447

    1 Küveyt dinarı

    5,5328

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3435

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5320

    1 Moldova leyi

    0,1003

    1 Norveç kronu

    0,1757

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,6076

    1 Polşa zlotası

    0,4768

    1 Rumıniya leyi

    0,3947

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3376

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3338

    Türk lirəsi

    0,0390

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0396

    Yapon yeni

    1,0849

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0225

    Qızıl

    8520,7740

    Gümüş

    138,9706

    Platin

    3570,5695

    Palladium

    2940,0650
    məzənnə dollar manat
