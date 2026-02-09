Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process XXV Winter Olympic Games
    Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process XXV Winter Olympic Games

    CBA currency exchange rates (09.02.2026)

    Finance
    • 09 February, 2026
    • 09:22
    CBA currency exchange rates (09.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.3% to 2.0105 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.4% to 2.2069 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0105

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2069

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1943

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5977

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1159

    100 KRW (South Korean won)

    0.0830

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2452

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2692

    1 DKK (Danish krone)

    0.6319

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2176

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0188

    1 INR (Indian rupee)

    2.3128

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1888

    1 SEK (Swedish krona)

    2.1920

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5477

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2447

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5328

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3435

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4663

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5320

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.1003

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1757

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0138

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6076

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4768

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3947

    1 RON (Romanian leu)

    0.0171

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3376

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4533

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3338

    1 SDR (IMF)

    0.0390

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0396

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0849

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0225

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,520.7740

    Gold (1 ounce)

    138.9706

    Silver (1 ounce)

    3,570.5695

    Platinum (1 ounce)

    2,940.0650

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.02.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2026)

    Latest News

    10:12

    Western Azerbaijan Community condemns provocations against peace process

    Domestic policy
    10:05

    Oil prices fall amid progress in US-Iran talks

    Energy
    10:04

    Israel warns Trump: We may act alone if Iran crosses ballistic missile red line

    Other countries
    09:52

    Oil drops 1% as US, Iran pledge to continue talks

    Energy
    09:33

    China overturns Canadian's death sentence after PM Carney visit, lawyer says

    Other countries
    09:22

    CBA currency exchange rates (09.02.2026)

    Finance
    09:03
    Video

    Leyla Aliyeva shares post about visit to Ganja

    Domestic policy
    08:57

    Thai PM claims election victory with conservatives well ahead of rivals

    Other countries
    08:49

    Trump congratulates Takaichi on her coalition's election victory

    Other countries
    All News Feed