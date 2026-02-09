Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    США объявили о продаже Армении наблюдательных дронов на $11 млн

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 19:46
    США объявили о продаже Армении наблюдательных дронов на $11 млн

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о новом оборонном соглашении о продаже Армении наблюдательных БПЛА на $11 млн.

    Как передает Report, об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

    "Впервые мы объявляем о крупной продаже военных технологий: $11 млн на технологии наблюдательных дронов", - сказал он.

    Вэнс отметил, что эти дроны будут использоваться для безопасности Армении. Для США это также новые рабочие места и инвестиции в сектор оборонных технологий.

    В свою очередь Пашинян подчеркнул, что достигнут значительный прогресс в области военного и оборонного сотрудничества между Арменией и США.

    "Это внесет существенный вклад в укрепление наших оборонных возможностей. Я выразил надежду, что эта сделка, реализованная в рамках американской программы продажи военной техники иностранным государствам, станет прочной основой для расширения нашего будущего сотрудничества", - отметил Пашинян.

    Армения США Джей Ди Вэнс дроны Никол Пашинян
