США объявили о продаже Армении наблюдательных дронов на $11 млн
- 09 февраля, 2026
- 19:46
Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о новом оборонном соглашении о продаже Армении наблюдательных БПЛА на $11 млн.
Как передает Report, об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
"Впервые мы объявляем о крупной продаже военных технологий: $11 млн на технологии наблюдательных дронов", - сказал он.
Вэнс отметил, что эти дроны будут использоваться для безопасности Армении. Для США это также новые рабочие места и инвестиции в сектор оборонных технологий.
В свою очередь Пашинян подчеркнул, что достигнут значительный прогресс в области военного и оборонного сотрудничества между Арменией и США.
"Это внесет существенный вклад в укрепление наших оборонных возможностей. Я выразил надежду, что эта сделка, реализованная в рамках американской программы продажи военной техники иностранным государствам, станет прочной основой для расширения нашего будущего сотрудничества", - отметил Пашинян.