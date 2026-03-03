Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сербия эвакуирует своих граждан из Израиля через Египет

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 03:40
    Сербия эвакуирует своих граждан из Израиля через Египет

    Сербия продолжает принимать меры по эвакуации своих граждан из Государства Израиль.

    Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в сербском МИД.

    Согласно информации, граждане страны сначала будут доставлены из Израиля в Египет, а затем спецрейсом, организованным Сербией, - в Белград.

    Отмечается, что посольство Сербии в Израиле поддерживает постоянную связь с гражданами и продолжает следить за ситуацией в регионе.

    Сербия Удары по Ирану эвакуация
    Serbiya İsraildəki vətəndaşlarını Misir vasitəsilə təxliyə edir

    Последние новости

    03:40

    Сербия эвакуирует своих граждан из Израиля через Египет

    Другие страны
    03:09

    Трамп считает, что у Ирана еще три года назад могло быть ядерное оружие

    Другие страны
    02:37

    Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке

    Другие страны
    02:11

    "Реал" проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла Лиги

    Футбол
    01:56

    В кризисном штабе МИД Сербии проанализировали риски на Ближнем Востоке

    Другие страны
    01:29

    Посол Сербии в Иране поблагодарил Азербайджан за эвакуацию

    В регионе
    01:20

    Число военных США, погибших в операции на Ближнем Востоке, возросло до шести

    Другие страны
    01:07

    Арагчи заявил, что убийство Хаменеи не изменит систему в Иране

    В регионе
    00:44

    ООН: США изучают данные о гибели десятков детей при ударе по школе в Иране

    Другие страны
    Лента новостей