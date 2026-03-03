Сербия эвакуирует своих граждан из Израиля через Египет

Сербия продолжает принимать меры по эвакуации своих граждан из Государства Израиль.

Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в сербском МИД.

Согласно информации, граждане страны сначала будут доставлены из Израиля в Египет, а затем спецрейсом, организованным Сербией, - в Белград.

Отмечается, что посольство Сербии в Израиле поддерживает постоянную связь с гражданами и продолжает следить за ситуацией в регионе.