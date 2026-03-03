Serbiya İsraildəki vətəndaşlarını Misir vasitəsilə təxliyə edir
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 03:02
Hazırda Serbiya vətəndaşlarının İsraildən təxliyəsi prosesi davam edir.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Məlumata görə, ölkə vətəndaşları ilk olaraq İsraildən Misirə, sonra isə Serbiyanın təmin etdiyi təyyarə ilə Misirdən Belqrada aparılacaqlar.
Diqqətə çatdırılıb ki, Serbiyanın İsraildəki səfirliyi vətəndaşları ilə daimi əlaqə saxlayır və ərazidəki vəziyyəti izləməyə davam edir.
Son xəbərlər
03:42
Tramp hesab edir ki, İran hələ üç il əvvəl nüvə silahına sahib ola bilərdiDigər ölkələr
03:22
ABŞ vətəndaşlarını Yaxın Şərqin 10-dan çox ölkəsini dərhal tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
03:02
Serbiya İsraildəki vətəndaşlarını Misir vasitəsilə təxliyə edirDigər ölkələr
02:37
"Real Madrid" bu mövsüm La Liqada ardıcıl ikinci dəfə məğlub olubFutbol
02:17
BMT: ABŞ İranda məktəbə endirilən zərbədə onlarla uşağın həlak olması barədə məlumatları araşdırırDigər ölkələr
02:11
Aİ Yaxın Şərqdəki gərginlik fonunda riskləri neytrallaşdırmağa çalışırDigər ölkələr
01:47
Serbiya XİN-də yaradılan böhran qərargahında Yaxın Şərqdəki risklər təhlil edilibDigər ölkələr
01:28
İrana qarşı əməliyyatda həlak olan ABŞ hərbçilərinin sayı artıbDigər ölkələr
01:15