    İran Ordusu ABŞ-nin "USS Abraham Linkoln" gəmisinə zərbə endirdiyini bildirib

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 01:13
    İran Ordusu ABŞ-nin USS Abraham Linkoln gəmisinə zərbə endirdiyini bildirib

    İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri Amerikanın "USS Abraham Linkoln" təyyarədaşıyan gəmisinə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam Respublikası Ordusunun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İranın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin raket sistemi "USS Abraham Linkoln" təyyarədaşıyan gəmisinə sahil raketi atıb", - İranın Dövlət televiziyasının saytı ordunun məlumatına istinadən bildirib.

    Армия Ирана заявила об ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln
    Iranian military claims strike on US aircraft carrier USS Abraham Lincoln

