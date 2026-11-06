İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio vitse-prezident Cey Di Vens 2028-ci ildə dövlət başçısı postuna iddia etmək qərarına gələrsə, onu dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "The New York Times" qəzetinə müsahibəsində danışıb.

    "Cey Di mənim çox yaxşı dostumdur. Əgər Cey Di prezident yarışında iştirak edərsə, o, fenomenal namizəd olacaq. Mən bu barədə açıq şəkildə demişəm və bir daha deyəcəyəm: onu dəstəkləyən ilk şəxs mən olacağam", - o bildirib.

    Rubio özünün prezident postuna iddia etmək niyyətində olub-olmaması ilə bağlı suala cavab verməkdən imtina edib. "Mən daha 2028-ci il haqqında danışmayacağam. Sadəcə danışmayacağam", - o qeyd edib.

    Marko Rubio Cey Di Vens ABŞ prezident seçkiləri
    Рубио поддержит Вэнса, если тот примет участие в президентской гонке
    44 filmi
    44 filmi

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