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    Рубио поддержит Вэнса, если тот примет участие в президентской гонке

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 04:49
    Рубио поддержит Вэнса, если тот примет участие в президентской гонке

    Госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит претендовать на пост главы государства в 2028 году.

    Как передает Report, об этом он высказался в интервью газете The New York Times.

    "Джей Ди мой очень хороший друг. Если Джей Ди будет участвовать в президентской гонке, он будет феноменальным кандидатом. Я говорил об этом публично и скажу еще раз: я буду первым человеком, который поддержит его", - сказал он.

    Рубио отказался отвечать на вопрос, намерен ли он сам претендовать на пост президента. "Я больше не буду говорить о 2028 годе. Просто не буду", - сказал он.

    Марко Рубио Джей Ди Вэнс Президентские выборы Соединенные Штаты Америки (США)
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
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