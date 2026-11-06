Рубио поддержит Вэнса, если тот примет участие в президентской гонке
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 04:49
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Госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит претендовать на пост главы государства в 2028 году.
Как передает Report, об этом он высказался в интервью газете The New York Times.
"Джей Ди мой очень хороший друг. Если Джей Ди будет участвовать в президентской гонке, он будет феноменальным кандидатом. Я говорил об этом публично и скажу еще раз: я буду первым человеком, который поддержит его", - сказал он.
Рубио отказался отвечать на вопрос, намерен ли он сам претендовать на пост президента. "Я больше не буду говорить о 2028 годе. Просто не буду", - сказал он.
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