Рубио поддержит Вэнса, если тот примет участие в президентской гонке

Госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит претендовать на пост главы государства в 2028 году.

Как передает Report, об этом он высказался в интервью газете The New York Times.

"Джей Ди мой очень хороший друг. Если Джей Ди будет участвовать в президентской гонке, он будет феноменальным кандидатом. Я говорил об этом публично и скажу еще раз: я буду первым человеком, который поддержит его", - сказал он.

Рубио отказался отвечать на вопрос, намерен ли он сам претендовать на пост президента. "Я больше не буду говорить о 2028 годе. Просто не буду", - сказал он.