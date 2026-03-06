Армия Ирана заявила об ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln
- 06 марта, 2026
- 23:25
Военно-морские силы Ирана нанесли удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии исламской республики.
"Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln", - приводит заявление армии гостелерадиокомпания.
