    Армия Ирана заявила об ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln

    В регионе
    • 06 марта, 2026
    • 23:25
    Военно-морские силы Ирана нанесли удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии исламской республики.

    "Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln", - приводит заявление армии гостелерадиокомпания.

