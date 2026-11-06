Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
- 06 noyabr, 2026
- 03:44
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Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset amerikalı qanunvericilərin onun istefasına nail ola bilməyəcəklərinə əminliyini ifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki videomüraciətində bildirib.
"Narazı, məğlub olmuş konqresmen bütün demokrat müttəfiqləri ilə birlikdə, eynilə (ABŞ) Prezident (Donald) Trampa qarşı iki dəfə etməyə cəhd etdikləri kimi, mənə qarşı da impiçment maddələrini təqdim edib", - Heqset vurğulayıb.
O, siyasi rəqiblərinin ona qarşı "şəxsi məhv siyasəti" həyata keçirməyə çalışdıqlarına əmin olduğunu bildirib. "Bu, Prezident Trampa qarşı işə yaramayıb. Mənə qarşı da işə yaramayacaq. Buna əmin ola bilərsiniz", - o əlavə edib.
Respublikaçı konqresmen Tomas Messi (Kentukki ştatından) daha əvvəl Heqsetin impiçmentinə çağıran qətnaməni həmkarlarının baxışına çıxarmağa hazır olduğunu bildirib. Bir çox demokrat qanunvericilər və bəzi respublikaçılar Pentaqon rəhbərinin ABŞ və İran arasındakı münaqişə ilə bağlı fəaliyyətindən kəskin narazılıqlarını ifadə edirdilər.
Tramp dəfələrlə bildirib ki, Heqseti istefaya göndərmək niyyətində deyil, çünki onun öz vəzifələrinin öhdəsindən yaxşı gəldiyini düşünür. Bununla belə, "CBS News" telekanalı mənbələrə istinadən daha əvvəl xəbər verib ki, Amerika lideri köməkçiləri ilə Heqsetin mümkün istefasını müzakirə edir.