Хегсет выразил уверенность, что в Конгрессе США не смогут добиться его отставки

Глава Пентагона Пит Хегсет выразил уверенность в том, что американским законодателям не удастся добиться его отставки.

Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении в соцсети Х.

"Недовольный, потерпевший поражение конгрессмен со всеми своими союзниками-демократами представил статьи импичмента в отношении меня, так же, как это дважды пытались сделать в отношении президента [США Дональда] Трампа", - отметил Хегсет.

Он выразил уверенность в том, что его политические оппоненты стремятся реализовать в отношении него "политику личного уничтожения". "Это не сработало против президента Трампа. И это не сработает против меня. Вы можете быть в этом уверены", - добавил он.

Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси (от штата Кентукки) ранее заявлял о готовности вынести на рассмотрение коллег резолюцию, призывающую к импичменту Хегсета. Многие законодатели-демократы и некоторые республиканцы выражали крайнее недовольство действиями главы Пентагона применительно к конфликту между США и Ираном.

Трамп неоднократно заявлял, что не собирается отправлять Хегсета в отставку, так как считает, что тот хорошо справляется со своими обязанностями. Вместе с тем телеканал CBS News со ссылкой на источники ранее сообщил, что американский лидер обсуждает с помощниками возможную отставку Хегсета.