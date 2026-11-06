İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Zonqulkdakda avtomobil dərəyə aşıb, ölən və yaralananlar var

    Region
    • 06 noyabr, 2026
    • 02:49
    Zonqulkdakda avtomobil dərəyə aşıb, ölən və yaralananlar var

    Türkiyənin Zonquldak vilayətində üç mədən işçisinin olduğu avtomobil 100 metrlik dərəyə aşıb, ölən və yaralananlar var.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, qəzada 22 yaşlı Ahmet Erkan həyatını itirib.

    Digər iki mədən işçisi xəstəxanaya çatdırılıb. Onların uçuruma aşan avtomobildən özlərinin çıxdığı bildirilib. Ölən şəxsin meyiti isə ekspertiza üçün morqa yerləşdirilib.

    Faktla bağlı polis idarəsi və prokurorluqda araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar Türkiyə Cümhuriyyəti Zonquldaq
    В Турции два человека выжили в автомобиле после падения в ущелье с высоты 100 метров
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