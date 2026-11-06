В Турции два человека выжили в автомобиле после падения в ущелье с высоты 100 метров
В регионе
- 06 ноября, 2026
- 03:08
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В провинции Зонгулдак на севере Турции автомобиль с тремя шахтерами упал в ущелье с высоты 100 метров, один из них скончался.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.
Согласно информации, в ДТП скончался 22-летний Ахмет Эркан погиб, двое других шахтеров самостоятельно выбрались из транспортного средства.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
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