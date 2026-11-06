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    В Турции два человека выжили в автомобиле после падения в ущелье с высоты 100 метров

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 03:08
    В Турции два человека выжили в автомобиле после падения в ущелье с высоты 100 метров

    В провинции Зонгулдак на севере Турции автомобиль с тремя шахтерами упал в ущелье с высоты 100 метров, один из них скончался.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

    Согласно информации, в ДТП скончался 22-летний Ахмет Эркан погиб, двое других шахтеров самостоятельно выбрались из транспортного средства.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Zonqulkdakda avtomobil dərəyə aşıb, ölən və yaralananlar var
    44 filmi
    44 filmi

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