В Турции два человека выжили в автомобиле после падения в ущелье с высоты 100 метров

В провинции Зонгулдак на севере Турции автомобиль с тремя шахтерами упал в ущелье с высоты 100 метров, один из них скончался.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, в ДТП скончался 22-летний Ахмет Эркан погиб, двое других шахтеров самостоятельно выбрались из транспортного средства.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.