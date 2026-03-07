Sloveniya XİN İranın Naxçıvan hava limanına hücumunu pisləyib
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 00:30
Sloveniya İran tərəfindən Naxçıvanın Beynəlxalq Hava Limanına pilotsuz uçuş aparatlarının səbəbsiz hücumunu qətiyyətlə pisləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sloveniya XİN-in "X" sosial şəbəkəsində yayılan bəyanatında deyilir.
"Biz Azərbaycanla tam həmrəyliyimizi bildirir və beynəlxalq hüquqa riayət etməyə çağırırıq. Bu hücum İran tərəfindən regionda növbəti təhlükəli eskalasiyanı təqdim edir", - paylaşımda qeyd olunur.
