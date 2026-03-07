İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 00:30
    Sloveniya XİN İranın Naxçıvan hava limanına hücumunu pisləyib

    Sloveniya İran tərəfindən Naxçıvanın Beynəlxalq Hava Limanına pilotsuz uçuş aparatlarının səbəbsiz hücumunu qətiyyətlə pisləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Sloveniya XİN-in "X" sosial şəbəkəsində yayılan bəyanatında deyilir.

    "Biz Azərbaycanla tam həmrəyliyimizi bildirir və beynəlxalq hüquqa riayət etməyə çağırırıq. Bu hücum İran tərəfindən regionda növbəti təhlükəli eskalasiyanı təqdim edir", - paylaşımda qeyd olunur.

    МИД Словении осудил атаку Ирана на аэропорт Нахчывана

