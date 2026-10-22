İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri işdən çıxarılıb

    Elm və təhsil
    • 22 oktyabr, 2026
    • 16:04
    Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri işdən çıxarılıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Elşən Babayev vəzifəsindən azad olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR-in təhsil naziri Ovni Muradov bununla bağlı əmr imzalayıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvanın Şahbuz rayonu Şöbə müdiri
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:44
    Azərbaycan ICOMOS-un 23-cü Baş Assambleyasına ev sahibliyi edəcək
    Turizm
    16:40
    Foto
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Uşağın gözü ilə dünya" sərgisi və İmam əl-Buxari memorial kompleksi ilə tanış olub
    Xarici siyasət
    16:39
    Foto
    Bakıda keçiriləcək U-15 dünya çempionatı və festivalından əvvəl Azərbaycan yığmasının açıq məşqi olub
    Futbol
    16:36
    Foto
    İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda istehsal layihələrində iştirakı müzakirə edilib
    Biznes
    16:30
    Ukrayna əhalisinin sayı 28.5 milyon nəfərə düşüb
    Region
    16:30
    ING: Azərbaycanın nominal ÜDM-i 2026-cı ildə 81 milyard dolları ötəcək
    Maliyyə
    16:28
    ING Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2029-cu ilədək olan proqnozunu açıqlayıb
    Maliyyə
    16:27
    "Mançester Yunayted" Yulian Naqelsmannı baş məşqçi postuna namizəd kimi nəzərdən keçirir
    Futbol
    16:20
    Husilər Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyinin binasına zərbə endiriblər
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti