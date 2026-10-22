Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri işdən çıxarılıb
Elm və təhsil
- 22 oktyabr, 2026
- 16:04
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Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Elşən Babayev vəzifəsindən azad olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR-in təhsil naziri Ovni Muradov bununla bağlı əmr imzalayıb.
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