МИД Словении осудил атаку Ирана на аэропорт Нахчывана

Словения решительно осуждает неспровоцированную атаку беспилотников со стороны Ирана на международный аэропорт в Нахчыване.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Словении, опубликованном в социальной сети X.

"Мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и призываем к соблюдению международного права. Эта атака представляет собой очередную опасную эскалацию со стороны Ирана в регионе", - отмечается в публикации.