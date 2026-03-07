МИД Словении осудил атаку Ирана на аэропорт Нахчывана
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 00:13
Словения решительно осуждает неспровоцированную атаку беспилотников со стороны Ирана на международный аэропорт в Нахчыване.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Словении, опубликованном в социальной сети X.
"Мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и призываем к соблюдению международного права. Эта атака представляет собой очередную опасную эскалацию со стороны Ирана в регионе", - отмечается в публикации.
