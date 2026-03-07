İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    BƏƏ-nin XİN başçısı İranın Naxçıvana dron hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 00:44
    BƏƏ-nin XİN başçısı İranın Naxçıvana dron hücumlarını pisləyib

    6 mart tarixində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Şeyx Abdullah bin Zayed Əl Nəhyan Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Telefon danışığı zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qarşı həyata keçirilmiş dron hücumları və cari təhlükəsizlik vəziyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Abdullah bin Zayed Əl Nəhyan mülki əhalinin və mülki infrastrukturun hədəf alınmasını qətiyyətlə pislədiyini və bu kimi addımların qəbuledilməz olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Nazirlər Yaxın Şərqdə gərginliyin artmasından narahatlığını ifadə edib, vəziyyətin daha da eskalasiyasının qarşısının alınmasının vacibliyini qeyd ediblər.

    Telefon danışığı zamanı tərəflər həmçinin Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Naxçıvana dron hücumu Ceyhun Bayramov Şeyx Abdullah bin Zayed Əl Nəhyan
    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили атаку дронов и ситуацию в сфере безопасности

    Son xəbərlər

    01:01

    BMT İranda mülki əhaliyə kömək etməyə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    00:54

    İranın səfiri "Baku TV"nin bəzi suallarından yayınıb

    Xarici siyasət
    00:44

    BƏƏ-nin XİN başçısı İranın Naxçıvana dron hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    00:38

    İsrail Ordusu İrandan yeni raket atəşi barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    00:30

    Sloveniya XİN İranın Naxçıvan hava limanına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    00:25

    Azərbaycanın Tehrandakı Səfirliyinin 9 əməkdaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:21

    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumundan sonra Tehrana zəng vurub

    Xarici siyasət
    00:14

    İranın Azərbaycandakı səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    00:04
    Video

    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti