Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили атаку дронов и ситуацию в сфере безопасности

6 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу атак беспилотников, совершенных против территории Азербайджанской Республики, а также текущей ситуации в сфере безопасности.

Министр Абдулла бин Заид Аль Нахайян решительно осудил нанесение ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре, подчеркнув недопустимость подобных действий.

Министры выразили обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке и отметили важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.