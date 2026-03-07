Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 00:48
    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили атаку дронов и ситуацию в сфере безопасности

    6 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу атак беспилотников, совершенных против территории Азербайджанской Республики, а также текущей ситуации в сфере безопасности.

    Министр Абдулла бин Заид Аль Нахайян решительно осудил нанесение ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре, подчеркнув недопустимость подобных действий.

    Министры выразили обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке и отметили важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

    В ходе телефонного разговора стороны также обсудили перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

