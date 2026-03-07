İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    BMT İranda mülki əhaliyə kömək etməyə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 01:01
    BMT İranda mülki əhaliyə humanitar yardım göstərməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Tom Fletçer brifinqdə bildirib.

    "Dünən (martın 5-də red) mən İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi ilə danışdım. BMT-nin humanitar dəstəyə ehtiyacı olan mülki əhaliyə kömək etməyə hazır olduğunu təsdiqlədim", - o deyib.

    ООН заявила о готовности помочь гражданскому населению в Иране
    UN signals readiness to aid civilians in Iran

