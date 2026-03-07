BMT İranda mülki əhaliyə kömək etməyə hazır olduğunu bildirib
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 01:01
BMT İranda mülki əhaliyə humanitar yardım göstərməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Tom Fletçer brifinqdə bildirib.
"Dünən (martın 5-də red) mən İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi ilə danışdım. BMT-nin humanitar dəstəyə ehtiyacı olan mülki əhaliyə kömək etməyə hazır olduğunu təsdiqlədim", - o deyib.
