ООН заявила о готовности помочь гражданскому населению в Иране
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 22:38
ООН готова оказать гуманитарную помощь гражданскому населению в Иране.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.
"Вчера я разговаривал с постоянным представителем Ирана при ООН. Я подтвердил готовность ООН помочь гражданскому населению, нуждающемуся в гуманитарной поддержке", - сказал он.
