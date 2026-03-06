ООН заявила о готовности помочь гражданскому населению в Иране

ООН готова оказать гуманитарную помощь гражданскому населению в Иране.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

"Вчера я разговаривал с постоянным представителем Ирана при ООН. Я подтвердил готовность ООН помочь гражданскому населению, нуждающемуся в гуманитарной поддержке", - сказал он.