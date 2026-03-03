Зампред комитета разведки Сената заявил, что угрозы США со стороны Ирана не было

Никакой неминуемой угрозы Соединенным Штатам со стороны Ирана перед началом американо-израильской операции против Тегерана не было.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер, беседуя с журналистами на Капитолийском холме.

"Неминуемой угрозы США со стороны иранцев не было", - подчеркнул он, добавив, что "угроза была Израилю".

"И, если мы ставим знак равенства между угрозой Израилю и неминуемой угрозой США, то попадаем на неизведанную территорию", - отметил Уорнер.

Он также заострил внимание на том, что администрация США во главе с республиканцем Дональдом Трампом уже фактически несколько раз поменяла заявленные цели военной операции против Ирана. "Мы видели, как цели этой операции менялись, по моим подсчетам, уже четыре или пять раз", - сказал сенатор.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.