CNN: США "значительно усилят" удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракет
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 03:52
США готовятся к "значительному увеличению" числа атак в Иране в течение следующих 24 часов.
Как передает Report, об этом сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник.
По оценке США, первый этап атак позволил ослабить оборону Ирана, и на следующем этапе основное внимание будет уделено уничтожению ракетного производства страны, беспилотных летательных аппаратов и военно-морского флота, заявил собеседник телеканала.
Он также рассказал, что запасы ракет США истощаются, в частности это касается ракет Tomahawk для поражения наземных целей и ракет-перехватчиков SM-3.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени.
Последние новости
04:43
КСИР сообщил об ударе по месту скопления военных США, погибли 40 человекВ регионе
04:21
Reuters: В американском посольстве в Эр-Рияде произошел пожар после взрываДругие страны
03:52
CNN: США "значительно усилят" удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракетДругие страны
03:40
Сербия эвакуирует своих граждан из Израиля через ЕгипетДругие страны
03:09
Трамп считает, что у Ирана еще три года назад могло быть ядерное оружиеДругие страны
02:37
Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем ВостокеДругие страны
02:11
"Реал" проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла ЛигиФутбол
01:56
В кризисном штабе МИД Сербии проанализировали риски на Ближнем ВостокеДругие страны
01:29