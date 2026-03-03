Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    CNN: США "значительно усилят" удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракет

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 03:52
    CNN: США значительно усилят удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракет

    США готовятся к "значительному увеличению" числа атак в Иране в течение следующих 24 часов.

    Как передает Report, об этом сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник.

    По оценке США, первый этап атак позволил ослабить оборону Ирана, и на следующем этапе основное внимание будет уделено уничтожению ракетного производства страны, беспилотных летательных аппаратов и военно-морского флота, заявил собеседник телеканала.

    Он также рассказал, что запасы ракет США истощаются, в частности это касается ракет Tomahawk для поражения наземных целей и ракет-перехватчиков SM-3.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени.

    Удары по Ирану США ракеты Tomahawk
    CNN: ABŞ İrana zərbələri artıracaq, lakin Pentaqonun raket ehtiyatları tükənir

    Последние новости

    04:43

    КСИР сообщил об ударе по месту скопления военных США, погибли 40 человек

    В регионе
    04:21

    Reuters: В американском посольстве в Эр-Рияде произошел пожар после взрыва

    Другие страны
    03:52

    CNN: США "значительно усилят" удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракет

    Другие страны
    03:40

    Сербия эвакуирует своих граждан из Израиля через Египет

    Другие страны
    03:09

    Трамп считает, что у Ирана еще три года назад могло быть ядерное оружие

    Другие страны
    02:37

    Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке

    Другие страны
    02:11

    "Реал" проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла Лиги

    Футбол
    01:56

    В кризисном штабе МИД Сербии проанализировали риски на Ближнем Востоке

    Другие страны
    01:29

    Посол Сербии в Иране поблагодарил Азербайджан за эвакуацию

    В регионе
    Лента новостей