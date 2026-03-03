CNN: США "значительно усилят" удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракет

США готовятся к "значительному увеличению" числа атак в Иране в течение следующих 24 часов.

Как передает Report, об этом сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник.

По оценке США, первый этап атак позволил ослабить оборону Ирана, и на следующем этапе основное внимание будет уделено уничтожению ракетного производства страны, беспилотных летательных аппаратов и военно-морского флота, заявил собеседник телеканала.

Он также рассказал, что запасы ракет США истощаются, в частности это касается ракет Tomahawk для поражения наземных целей и ракет-перехватчиков SM-3.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени.