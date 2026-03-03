İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    CNN: ABŞ İrana zərbələri artıracaq, lakin Pentaqonun raket ehtiyatları tükənir

    ABŞ növbəti 24 saat ərzində İrandakı hədəflərə hücumların sayının "əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa" hazırlaşır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə CNN telekanalına yüksək rütbəli amerikalı rəsmi bildirib.

    Telekanalın həmsöhbəti qeyd edib ki, ABŞ-nin qiymətləndirməsinə görə, hücumların birinci mərhələsi İranın müdafiəsini zəiflətməyə imkan verib və növbəti mərhələdə əsas diqqət ölkənin raket istehsalının, pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) və hərbi dəniz donanmasının məhv edilməsinə yönəldiləcək.

    O həmçinin bildirib ki, ABŞ-nin raket ehtiyatları tükənməkdədir. Bu, xüsusilə yerüstü hədəfləri vurmaq üçün nəzərdə tutulan "Tomahawk" raketlərinə və "SM-3" raket ələ keçirən sistemlərinə aiddir.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana qarşı güclü zərbələrin hələ qarşıda olduğunu açıqlayaraq bunların yaxın vaxtlarda baş verəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

