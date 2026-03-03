В кризисном штабе МИД Сербии проанализировали риски на Ближнем Востоке

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке в МИД Сербии состоялось заседание кризисного штаба.

Как сообщает балканское бюро Report, в кризисном штабе, созданном министром и возглавляемом государственным секретарем Дамьяном Йовичем, обсудили координацию между профильными органами и обеспечение безопасности граждан Сербии.

В ходе заседания были детально проанализированы текущая обстановка в регионе, в том числе риски безопасности, функционирование воздушного транспорта и возможные варианты эвакуации.

Было подчеркнуто, что МИД Сербии поддерживает постоянную связь с дипломатическо-консульской сетью, уполномоченными органами других государств и соответствующими международными партнерами в целях обеспечения своевременного обмена информацией и координации действий.

Особое внимание было уделено прямой коммуникации с гражданами Сербии, находящимися в затронутых эскалацией зонах.

Напомним, что сербские дипломаты были эвакуированы из Ирана через Азербайджан.