    В кризисном штабе МИД Сербии проанализировали риски на Ближнем Востоке

    • 03 марта, 2026
    • 01:56
    В кризисном штабе МИД Сербии проанализировали риски на Ближнем Востоке

    На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке в МИД Сербии состоялось заседание кризисного штаба.

    Как сообщает балканское бюро Report, в кризисном штабе, созданном министром и возглавляемом государственным секретарем Дамьяном Йовичем, обсудили координацию между профильными органами и обеспечение безопасности граждан Сербии.

    В ходе заседания были детально проанализированы текущая обстановка в регионе, в том числе риски безопасности, функционирование воздушного транспорта и возможные варианты эвакуации.

    Было подчеркнуто, что МИД Сербии поддерживает постоянную связь с дипломатическо-консульской сетью, уполномоченными органами других государств и соответствующими международными партнерами в целях обеспечения своевременного обмена информацией и координации действий.

    Особое внимание было уделено прямой коммуникации с гражданами Сербии, находящимися в затронутых эскалацией зонах.

    Напомним, что сербские дипломаты были эвакуированы из Ирана через Азербайджан.

    Serbiya XİN-də yaradılan böhran qərargahında Yaxın Şərqdəki risklər təhlil edilib

