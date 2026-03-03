Посол Сербии в Иране поблагодарил Азербайджан за эвакуацию

Посол Сербии в Тегеране Дамир Ковачевич поблагодарил Азербайджан за эвакуацию сотрудников дипмиссии из Ирана.

Как сообщает южное бюро Report, дипломат побеседовал с журналистами на пограничном пропускном пункте "Астара".

"Мы действительно признательны братскому Азербайджану. Благодарю всех азербайджанских официальных лиц. Нас встретили здесь очень радушно. У нас братские страны с широкими связями, и сегодня мы в очередной раз стали этому свидетелями", - заявил посол.

Напомним, что пять дипломатов посольства Сербии в Иране были эвакуированы из этой страны в Азербайджан.