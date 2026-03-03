Serbiyanın İrandakı səfiri təxliyəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    03 mart, 2026
    01:13
    Serbiyanın İrandakı səfiri Damir Kovaçeviç diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşlarının bu ölkədən təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, səfir bu barədə "Astara" dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsində jurnalistlərə açıqlamasında danışıb.

    "Biz qardaş Azərbaycana, həqiqətən, minnətdarıq. Bütün Azərbaycan rəsmilərinə təşəkkür edirəm. Bizi burada çox mehriban qarşıladılar. Ölkələrimiz qardaş ölkələrdir, bizim çox geniş əlaqələrimiz var və buna bu gün bir daha şahid olduq", - səfir bildirib.

    Xatırladaq ki, Serbiyanın İrandakı səfirliyinin beş diplomatı Azərbaycan vasitəsilə bu ölkədən təxliyə edilib.

    Посол Сербии в Иране поблагодарил Азербайджан за эвакуацию

