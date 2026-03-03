İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Serbiya XİN-də yaradılan böhran qərargahında Yaxın Şərqdəki risklər təhlil edilib

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 01:47
    Serbiya XİN-də yaradılan böhran qərargahında Yaxın Şərqdəki risklər təhlil edilib

    Yaxın Şərqdə hərbi əməliyyatların artması ilə əlaqədar Serbiya Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) böhran qərargahının iclası keçirilib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, dövlət katibi Damyan Yoviçin rəhbərlik etdiyi və XİN başçısı tərəfindən yaradılmış böhran qərargahı səlahiyyətli qurumların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və Serbiya vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə toplanıb.

    İclas zamanı ərazidəki mövcud vəziyyət, o cümlədən təhlükəsizlik riskləri, hava nəqliyyatının fəaliyyəti və mümkün evakuasiya imkanları ətraflı təhlil edilib.

    Serbiya XİN-in vaxtında məlumat mübadiləsi və fəaliyyətlərin koordinasiyasını təmin etmək məqsədilə diplomatik-konsulluq şəbəkəsi, digər dövlətlərin səlahiyyətli orqanları və müvafiq beynəlxalq tərəfdaşlarla daimi əlaqə saxladığı vurğulanıb.

    Xüsusi diqqət zərərə məruz qalmış ərazilərdə olan Serbiya vətəndaşları ilə birbaşa kommunikasiyaya yönəldilib.

    Xatırladaq ki, Serbiyanın İrandakı diplomatları Azərbaycan vasitəsilə bu ölkədən təxliyə edilib.

    Serbiya XİN Yaxın Şərq risk
    В кризисном штабе МИД Сербии проанализировали риски на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    02:17

    BMT: ABŞ İranda məktəbə endirilən zərbədə onlarla uşağın həlak olması barədə məlumatları araşdırır

    Digər ölkələr
    02:11

    Aİ Yaxın Şərqdəki gərginlik fonunda riskləri neytrallaşdırmağa çalışır

    Digər ölkələr
    01:47

    Serbiya XİN-də yaradılan böhran qərargahında Yaxın Şərqdəki risklər təhlil edilib

    Digər ölkələr
    01:28

    İrana qarşı əməliyyatda həlak olan ABŞ hərbçilərinin sayı artıb

    Digər ölkələr
    01:15

    Qrossi İranın nüvə silahına malik olmadığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    01:13

    Serbiyanın İrandakı səfiri təxliyəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Region
    00:54

    Rəsmi Tehran Xameneinin ölümünün mövcud sistemi dəyişdirməyəcəyinə əmindir

    Region
    00:22

    Ramin Məmmədov: Türkiyə və Azərbaycan dedikdə ağla ilk gələn "strateji güc" anlayışıdır

    Xarici siyasət
    00:15

    Melaniya Trampın sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti