    Трамп считает, что у Ирана еще три года назад могло быть ядерное оружие

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 03:09
    Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), у Ирана могло появиться ядерное оружие еще три года назад.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    "Если бы я не расторг чудовищную ядерную сделку Обамы (экс-президента США Барака Обамы - ред.) с Ираном (СВПД), он получил бы ядерное оружие три года назад", - написал Трамп.

    По мнению американского лидера, СВПД был "самой опасной сделкой", которую США когда-либо заключали.

    "И если бы ей позволили состояться, мир сейчас был бы совершенно другим", - заявил Трамп.

    Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире телеканала "Би-би-си" выразил уверенность, что Иран не обладает ядерным оружием.

    Tramp hesab edir ki, İran hələ üç il əvvəl nüvə silahına sahib ola bilərdi

