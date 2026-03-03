Трамп считает, что у Ирана еще три года назад могло быть ядерное оружие
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 03:09
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), у Ирана могло появиться ядерное оружие еще три года назад.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
"Если бы я не расторг чудовищную ядерную сделку Обамы (экс-президента США Барака Обамы - ред.) с Ираном (СВПД), он получил бы ядерное оружие три года назад", - написал Трамп.
По мнению американского лидера, СВПД был "самой опасной сделкой", которую США когда-либо заключали.
"И если бы ей позволили состояться, мир сейчас был бы совершенно другим", - заявил Трамп.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире телеканала "Би-би-си" выразил уверенность, что Иран не обладает ядерным оружием.
Последние новости
03:40
Сербия эвакуирует своих граждан из Израиля через ЕгипетДругие страны
03:09
Трамп считает, что у Ирана еще три года назад могло быть ядерное оружиеДругие страны
02:37
Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем ВостокеДругие страны
02:11
"Реал" проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла ЛигиФутбол
01:56
В кризисном штабе МИД Сербии проанализировали риски на Ближнем ВостокеДругие страны
01:29
Посол Сербии в Иране поблагодарил Азербайджан за эвакуациюВ регионе
01:20
Число военных США, погибших в операции на Ближнем Востоке, возросло до шестиДругие страны
01:07
Арагчи заявил, что убийство Хаменеи не изменит систему в ИранеВ регионе
00:44