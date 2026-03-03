Трамп считает, что у Ирана еще три года назад могло быть ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), у Ирана могло появиться ядерное оружие еще три года назад.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Если бы я не расторг чудовищную ядерную сделку Обамы (экс-президента США Барака Обамы - ред.) с Ираном (СВПД), он получил бы ядерное оружие три года назад", - написал Трамп.

По мнению американского лидера, СВПД был "самой опасной сделкой", которую США когда-либо заключали.

"И если бы ей позволили состояться, мир сейчас был бы совершенно другим", - заявил Трамп.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире телеканала "Би-би-си" выразил уверенность, что Иран не обладает ядерным оружием.