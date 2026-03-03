КСИР сообщил об ударе по месту скопления военных США, погибли 40 человек В регионе

Reuters: В американском посольстве в Эр-Рияде произошел пожар после взрыва Другие страны

CNN: США "значительно усилят" удары по Ирану, но у Пентагона истощаются запасы ракет Другие страны

Сербия эвакуирует своих граждан из Израиля через Египет Другие страны

Трамп считает, что у Ирана еще три года назад могло быть ядерное оружие Другие страны

Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке Другие страны

"Реал" проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла Лиги Футбол

В кризисном штабе МИД Сербии проанализировали риски на Ближнем Востоке Другие страны