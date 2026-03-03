КСИР сообщил об ударе по месту скопления военных США, погибли 40 человек
В регионе
- 03 марта, 2026
- 04:43
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) атаковал группу из 160 американских военнослужащих на территории эмирата Дубай.
Как передает Report, заявление военных привело агентство Tasnim.
По утверждению КСИР, "иранские беспилотники атаковали скопление живой силы американской армии в Дубае".
В атакованной группе, уточнили в КСИР, находилось 160 военнослужащих США, погибли более 40 военных, еще около 70 получили ранения.
