    • 03 mart, 2026

• 04:25

Dubayda ABŞ hərbçilərinin toplaşdığı məkan vurulub, 40 nəfər həlak olub

    • 03 mart, 2026
    • 04:25
    Dubayda ABŞ hərbçilərinin toplaşdığı məkan vurulub, 40 nəfər həlak olub

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) həyata keçirdiyi kombinə edilmiş PUA və raket hücumu nəticəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Dubay şəhərində 40-dan çox amerikalı hərbçi öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi SEPAH-a istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, HDQ-nin Dubay şəhərində amerikalıl hərbçilərin toplaşdığı məkanlardan birinə PUA hücumu zamanı orada 160-dan çox dəniz piyadası olub.

    Sahə məlumatlarına əsasən, HDQ-nin döyüş bölmələri tərəfindən həyata keçirilən kombinə edilmiş PUA və raket hücumu nəticəsində 40-dan çox ABŞ hərbçisi məhv edilib. Yaralıların sayının isə 70-dən çox olduğu bildirilir.

    Son xəbərlər

    04:39

    "Reuters": Ər-Riyadda ABŞ səfirliyində partlayışdan sonra yanğın baş verib

    04:25

    Dubayda ABŞ hərbçilərinin toplaşdığı məkan vurulub, 40 nəfər həlak olub

    04:09

    CNN: ABŞ İrana zərbələri artıracaq, lakin Pentaqonun raket ehtiyatları tükənir

    03:42

    Tramp hesab edir ki, İran hələ üç il əvvəl nüvə silahına sahib ola bilərdi

    03:22

    ABŞ vətəndaşlarını Yaxın Şərqin 10-dan çox ölkəsini dərhal tərk etməyə çağırıb

    03:02

    Serbiya İsraildəki vətəndaşlarını Misir vasitəsilə təxliyə edir

    02:37

    "Real Madrid" bu mövsüm La Liqada ardıcıl ikinci dəfə məğlub olub

    02:17

    BMT: ABŞ İranda məktəbə endirilən zərbədə onlarla uşağın həlak olması barədə məlumatları araşdırır

    02:11

    Aİ Yaxın Şərqdəki gərginlik fonunda riskləri neytrallaşdırmağa çalışır

