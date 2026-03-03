Dubayda ABŞ hərbçilərinin toplaşdığı məkan vurulub, 40 nəfər həlak olub
03 mart, 2026
04:25
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) həyata keçirdiyi kombinə edilmiş PUA və raket hücumu nəticəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Dubay şəhərində 40-dan çox amerikalı hərbçi öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi SEPAH-a istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, HDQ-nin Dubay şəhərində amerikalıl hərbçilərin toplaşdığı məkanlardan birinə PUA hücumu zamanı orada 160-dan çox dəniz piyadası olub.
Sahə məlumatlarına əsasən, HDQ-nin döyüş bölmələri tərəfindən həyata keçirilən kombinə edilmiş PUA və raket hücumu nəticəsində 40-dan çox ABŞ hərbçisi məhv edilib. Yaralıların sayının isə 70-dən çox olduğu bildirilir.
