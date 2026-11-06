Mingəçevirdə yük avtomobili bataqlıqda batıb, iki nəfər xilas edilib
Hadisə
- 06 noyabr, 2026
- 10:17
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Ötən gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Mingəçevir su anbarı yaxınlığında yük avtomobilinin bataqlıqda batması və vətəndaşların çətin keçilən ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar FHN-in Aran Regional Mərkəzinin xilasediciləri dərhal əraziyə cəlb olunublar.
Həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin şəxslərin yeri müəyyən edilib, çətin keçilən ərazidə qalmış iki nəfər təhlükəsiz yerə təxliyə edilib.
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