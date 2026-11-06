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    Mingəçevirdə yük avtomobili bataqlıqda batıb, iki nəfər xilas edilib

    Hadisə
    • 06 noyabr, 2026
    • 10:17
    Mingəçevirdə yük avtomobili bataqlıqda batıb, iki nəfər xilas edilib

    Ötən gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Mingəçevir su anbarı yaxınlığında yük avtomobilinin bataqlıqda batması və vətəndaşların çətin keçilən ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar FHN-in Aran Regional Mərkəzinin xilasediciləri dərhal əraziyə cəlb olunublar.

    Həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin şəxslərin yeri müəyyən edilib, çətin keçilən ərazidə qalmış iki nəfər təhlükəsiz yerə təxliyə edilib.

    Bataqlıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Mingəçevir Su Anbarı
    В Мингячевире грузовик увяз в болоте, спасены два человека
    MiniBoss
    MiniBoss

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