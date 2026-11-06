В Мингячевире грузовик увяз в болоте, спасены два человека

Грузовой автомобиль застрял в болоте вблизи Мингячевирского водохранилища.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, находившиеся в машине два человека не смогли самостоятельно выбраться.

Сообщение о происшествии поступило на горячую линию "112" минувшей ночью, после чего на место были направлены спасатели Аранского регионального центра МЧС.

Спасатели обнаружили людей и эвакуировали их в безопасное место.