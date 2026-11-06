В Мингячевире грузовик увяз в болоте, спасены два человека
Происшествия
- 06 ноября, 2026
- 10:31
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Грузовой автомобиль застрял в болоте вблизи Мингячевирского водохранилища.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, находившиеся в машине два человека не смогли самостоятельно выбраться.
Сообщение о происшествии поступило на горячую линию "112" минувшей ночью, после чего на место были направлены спасатели Аранского регионального центра МЧС.
Спасатели обнаружили людей и эвакуировали их в безопасное место.
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