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    DSMF: 10 ayda sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 5,8 % artıb

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2026
    • 10:23
    DSMF: 10 ayda sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 5,8 % artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalarda proqnoza nisbətdə 311,3 milyon manat və ya 5,8 % artım qeydə alınıb.

    "Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, büdcə təşkilatları üzrə daxilolma ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 109,1 milyon manat və ya 6,3 %, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə isə 340,8 milyon manat və ya 9,7 % artımla olub.

    Sığorta haqlarının məbləği Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    Сборы по соцстрахованию в Азербайджане за 10 месяцев превысили прогноз на 5,8%
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