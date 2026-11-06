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    Сборы по соцстрахованию в Азербайджане за 10 месяцев превысили прогноз на 5,8%

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 10:45
    Сборы по соцстрахованию в Азербайджане за 10 месяцев превысили прогноз на 5,8%

    В Азербайджане за январь-октябрь текущего года поступления по обязательным государственным взносам социального страхования превысили прогноз на 311,3 млн манатов, или на 5,8%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

    Поступления по бюджетным организациям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 109,1 млн манатов (на 6,3%), а по внебюджетным организациям - на 340,8 млн манатов (на 9,7%).

    Социальное страхование Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ)
    DSMF: 10 ayda sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 5,8 % artıb
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