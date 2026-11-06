Сборы по соцстрахованию в Азербайджане за 10 месяцев превысили прогноз на 5,8%
Финансы
- 06 ноября, 2026
- 10:45
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В Азербайджане за январь-октябрь текущего года поступления по обязательным государственным взносам социального страхования превысили прогноз на 311,3 млн манатов, или на 5,8%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).
Поступления по бюджетным организациям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 109,1 млн манатов (на 6,3%), а по внебюджетным организациям - на 340,8 млн манатов (на 9,7%).
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