Сборы по соцстрахованию в Азербайджане за 10 месяцев превысили прогноз на 5,8%

В Азербайджане за январь-октябрь текущего года поступления по обязательным государственным взносам социального страхования превысили прогноз на 311,3 млн манатов, или на 5,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Поступления по бюджетным организациям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 109,1 млн манатов (на 6,3%), а по внебюджетным организациям - на 340,8 млн манатов (на 9,7%).