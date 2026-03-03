Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Reuters: В американском посольстве в Эр-Рияде произошел пожар после взрыва

    Возгорание произошло на территории диппредставительства США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Издание не привело информации о последствиях инцидента, причинах взрыва или возможных пострадавших.

    Ранее агентство AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что в дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели два сильных взрыва.

    "Reuters": Ər-Riyadda ABŞ səfirliyində partlayışdan sonra yanğın baş verib

