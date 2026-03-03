Reuters: В американском посольстве в Эр-Рияде произошел пожар после взрыва
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 04:21
Возгорание произошло на территории диппредставительства США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после взрыва.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Издание не привело информации о последствиях инцидента, причинах взрыва или возможных пострадавших.
Ранее агентство AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что в дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели два сильных взрыва.
