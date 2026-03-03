İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Reuters": Ər-Riyadda ABŞ səfirliyində partlayışdan sonra yanğın baş verib

    Reuters: Ər-Riyadda ABŞ səfirliyində partlayışdan sonra yanğın baş verib

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda baş verən partlayışdan sonra ABŞ diplomatik nümayəndəliyinin ərazisində yanğın qeydə alınıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşr insidentin nəticələri, partlayışın səbəbləri və ya mümkün xəsarət alanlar barədə məlumat verməyib.

    Daha əvvəl AFP şahidlərə istinadən xəbər vermişdi ki, Ər-Riyadın diplomatik məhəlləsində iki güclü partlayış səsi eşidilib.

