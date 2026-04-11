İsrail ordusu sutka ərzində Livanda "Hizbullah"a aid 200 hədəfə hücum edib
- 11 aprel, 2026
- 19:22
İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) ötən sutka ərzində Livanda "Hizbullah" qruplaşmasının 200-dən çox hədəfinə hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İMQ-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"İsrail ordusu Livandan İsrail ərazisinin atəşə tutulmasının qarşısını almaq məqsədilə buraxılış qurğularına zərbələr endirməyə davam edir", - bəyanatda qeyd olunub.
