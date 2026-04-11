İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Nizar Amidi İraqın yeni prezidenti olub

    Nizar Amidi İraqın yeni prezidenti olub

    Digər ölkələr
    • 11 aprel, 2026
    • 18:57
    Nizar Amidi İraqın yeni prezidenti olub

    İraqda prezident seçkilərində səsvermənin ikinci turunda Kürdüstan Vətənpərvərlər İttifaqının rəsmi namizədi Nizar Amidi qələbə qazanıb.

    "Report" "Tasnim News"a istinadən xəbər verir ki, ikinci turda 249 deputat səs verib.

    Qeyd olunub ki, Amidinin əsas rəqibi "Kürd İslam İttifaqı" Partiyasının üzvü Müsənna Əmin olub.

    Daha əvvəl İraqın hazırkı prezidenti Əbdüllətif Rəşid seçkilərində iştirakdan imtina edib.

    İraq prezidenti Nizar Amidi
    Низар Амиди стал новым президентом Ирака
    Nizar Amidi elected Iraq's president

    Son xəbərlər

    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti