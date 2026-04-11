Əbdüllətif Rəşid İraqda prezident seçkilərində iştirakdan imtina edib
Digər ölkələr
- 11 aprel, 2026
- 18:17
İraqın hazırkı rəhbəri Əbdüllətif Rəşid növbəti prezident seçkilərində iştirakdan imtina edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İraqın milli xəbər agentliyi - INA məlumat yayıb.
"Parlamentin spikeri Heybət əl-Halbusi Əbdüllətif Rəşidin adının namizədlər siyahısından (prezident seçkilərində iştirak etmək üçün - red.) çıxarıldığını elan edib", - agentlik bildirib.
Beləliklə, prezident postuna namizədlərin sayı indi 16 təşkil edir.
İraq Prezidenti Nümayəndələr Şurasında (parlamentdə) səs çoxluğu ilə seçilir, səlahiyyət müddəti 4 ildir.
Əbdüllətif Rəşid 2022-ci ilin oktyabrında İraq Prezidenti seçilib.
16:58
AMB: Əhalinin borc yükü artıbMaliyyə
16:56
Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıbMaliyyə
16:51
Foto
Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunurDaxili siyasət
16:49
Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıbMaliyyə
16:49
"Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!Maliyyə
16:49
İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilibDigər ölkələr
16:48
Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblərDigər ölkələr
16:46
Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silibMaliyyə
16:43