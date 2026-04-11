    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Əbdüllətif Rəşid İraqda prezident seçkilərində iştirakdan imtina edib

    Əbdüllətif Rəşid İraqda prezident seçkilərində iştirakdan imtina edib

    İraqın hazırkı rəhbəri Əbdüllətif Rəşid növbəti prezident seçkilərində iştirakdan imtina edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İraqın milli xəbər agentliyi - INA məlumat yayıb.

    "Parlamentin spikeri Heybət əl-Halbusi Əbdüllətif Rəşidin adının namizədlər siyahısından (prezident seçkilərində iştirak etmək üçün - red.) çıxarıldığını elan edib", - agentlik bildirib.

    Beləliklə, prezident postuna namizədlərin sayı indi 16 təşkil edir.

    İraq Prezidenti Nümayəndələr Şurasında (parlamentdə) səs çoxluğu ilə seçilir, səlahiyyət müddəti 4 ildir.

    Əbdüllətif Rəşid 2022-ci ilin oktyabrında İraq Prezidenti seçilib.

    İraq prezidenti Əbdüllətif Rəşid
    Абдель Латиф Рашид отказался от участия в выборах президента Ирака

