    • 11 апреля, 2026
    • 17:59
    Абдель Латиф Рашид отказался от участия в выборах президента Ирака

    Действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид отказался от участия в новых президентских выборах.

    Как передает Report, об этом сообщает иракское национальное новостное агентство INA.

    "Спикер парламента Хейбат аль-Халбуси объявил об исключения кандидатуры Абдель Латифа Рашида из списка кандидатов (на участие в президентских выборах - ред.)", - отмечает агентство.

    Таким образом, число кандидатов на пост президента теперь составляет 16.

    Президент Ирака избирается большинством голосов в Совете представителей (парламенте), срок полномочий - 4 года.

    Абдель Латиф Рашид был избран президентом Ирака в октябре 2022 года.

    Əbdüllətif Rəşid İraqda prezident seçkilərində iştirakdan imtina edib

