Абдель Латиф Рашид отказался от участия в выборах президента Ирака
Другие страны
- 11 апреля, 2026
- 17:59
Действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид отказался от участия в новых президентских выборах.
Как передает Report, об этом сообщает иракское национальное новостное агентство INA.
"Спикер парламента Хейбат аль-Халбуси объявил об исключения кандидатуры Абдель Латифа Рашида из списка кандидатов (на участие в президентских выборах - ред.)", - отмечает агентство.
Таким образом, число кандидатов на пост президента теперь составляет 16.
Президент Ирака избирается большинством голосов в Совете представителей (парламенте), срок полномочий - 4 года.
Абдель Латиф Рашид был избран президентом Ирака в октябре 2022 года.
