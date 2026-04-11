Абдель Латиф Рашид отказался от участия в выборах президента Ирака

Действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид отказался от участия в новых президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает иракское национальное новостное агентство INA.

"Спикер парламента Хейбат аль-Халбуси объявил об исключения кандидатуры Абдель Латифа Рашида из списка кандидатов (на участие в президентских выборах - ред.)", - отмечает агентство.

Таким образом, число кандидатов на пост президента теперь составляет 16.

Президент Ирака избирается большинством голосов в Совете представителей (парламенте), срок полномочий - 4 года.

Абдель Латиф Рашид был избран президентом Ирака в октябре 2022 года.